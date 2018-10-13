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Yunanistan'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 13:53 | Son Güncelleme

Yunanistan'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 ölü

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan’da, düzensiz göçmenleri taşıyan bir minibüsün kamyona çarpması sonucu 11 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Kavala şehrinden Selanik istikametine giden minibüs aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen kamyona çarptı. Kazada, minibüsteki 11 kişi hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

Kazada, iki araç da alev aldı.

Ölenlerin cesetleri otopsi için Kavala Devlet Hastanesine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Kaza Yunanistan

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