Yunanistan'da hükümet güven oyu aldı

Miçotakis'in programında yatırımları kolaylaştırmak amacıyla özellikle vergi yükünün hafifletilmesi yer alıyor. Gelecek hafta emlak vergisinin düşürülmesini öngören yasa tasarısının Meclise getirileceği açıklanırken, işletme vergisi ve katma değer vergisinin de düşürülmesi planlanıyor.

Meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap eden Başbakan Kiriakos Miçotakis icraat sözü vererek, "Halk bize güvendi. Sorumluluğumuz ağır. Yunan halkını iyileştirmeye çalışmadığım bir gün bile olmayacak." dedi.

Ekonomiye ağırlık verilen hükümet programında, güvenlik, savunma, göç ve dış politika konuları da önemli yer tuttu.

Hükümet programına ilişkin yaklaşık 3 gün süren Meclis Genel Kurulu tamamlandı. Süreç sonundaki oylamada tamamı ND'nin milletvekilleri olan 158 "evet" oyu ile hükümet programı onaylandı.

Öte yandan, vergi borcu bulunan vatandaşların ödemelerini 120 aya kadar yayabilecekleri bir düzenlemenin de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Özelleştirme programına hız verilmesi ise ekonomi programının bir diğer önemli ayağını oluşturuyor. Hükümetin Kamu Enerji Kurumu (DEH), Uluslararası Atina Havalimanı ve Yunan Petrolleri (ELPE) özelleştirmelerine öncelik verileceği belirtiliyor.

Miçotakis, bu yıl ve gelecek yıl için bütçe planlamalarında değişiklik öngörmezken, ülkenin kreditörlerinin koyduğu yüzde 3,5'lik faiz dışı fazla hedefini düşürmek için müzakerelerde bulunmayı planlıyor.

Eski Başbakan ve SYRIZA lideri Aleksis Çipras ise hükümetin ekonomik hedefleri gerçekleştirmek için 1,8 milyar avro değerinde kaynağa ihtiyacı olduğunu ve bütçede bunun yer almadığını iddia etti.

- Kuzey Makedonya ve Kıbrıs

Yunan hükümetinin dış politika programında ise Kuzey Makedonya ile yapılan isim anlaşması ve Kıbrıs sorununa öncelik verildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, seçim öncesi partisinin "Anlaşma iptal edilecek." şeklindeki sert tavırdan farklı olarak, anlaşmanın olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi için çaba harcayacaklarını söyledi.

Dendias, Kıbrıs sorununa ilişkin ise müzakere masasında dönülmesinin en yararlı adım olacağını belirterek bunun gerçekleşmesi için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini durdurması gerektiğini ileri sürdü.

