Yunanistan’da hükümet krizi

Yunanistan’da koalisyondaki ANEL partisi hükümetten çekileceğini açıkladı.
Yunanistan’da koalisyondaki ANEL partisi lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, Makedonya Cumhuriyeti ile varılan isim anlaşmasını kabul etmeyeceğini açıkladı. Gazetecilere açıklamada bulunan Kammenos, koalisyon hükümetinden ayrılacaklarını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk karşıtı söylemleri ile de tanınan Panos Kammenos için ’şımarık çocuk’ tabirini kullanmıştı.
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