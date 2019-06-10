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Yunanistan’da İki Türk’ün Aracı Kundaklandı 

10.06.2019 17:42 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Selanik kentinde biri diplomat iki Türk'e ait araç, Pazartesi sabah saatlerinde kundaklandı. Olayı henüz üstlenen olmadı

Yunanistan’da İki Türk’ün Aracı Kundaklandı 

Yunanistan'ın Selanik kentinde biri diplomat iki Türk'e ait araç, Pazartesi sabah saatlerinde kundaklandı.

Polis, park halindeki iki aracın sabaha karşı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı araçlardan birinin Türkiye'nin Selanik Ticaret Ataşesi Serkan Buralı'ya ait olduğunu ve evinin önünde kundaklandığını bildirdi.

İkinci aracınsa, kentteki uluslararası bir finans kuruluşunda çalışan bir Türk’e ait olduğu belirtildi

Araçlar kullanılamaz hale gelirken, etraftaki dört araç da hasar gördü. Olayı henüz üstlenen olmadı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, kundaklama olayını kınayan bir açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırıları ‘’kabul edilemez ve sorumsuzca" olarak nitelendi. Eylemlerin Yunan siyasi geleneğinin ilkeleri ve değerlerine aykırı olduğu belirtilen açıklamada, saldırganların amaçlarına ulaşamayacağı ifade edildi.

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