Yunanistan’da İktidar Değişiyor

Yunanistan’daki erken seçimin galibi sandık çıkış anketlerine göre muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi oldu.

Anketler partinin oy oranını yüzde 38’le 42 arasında gösterirken, iktidardaki Syriza partisinin oy oranı ise yüzde 26-30 bandında kaldı.

Syriza 2015’te iktidara gelmişti.

Syriza partisinden yapılan açıklamada da sandık çıkış anketlerinin açık şekilde Yeni Demokrasi Partisi’nin önde gittiğini gösterdiği kaydedildi.

Bu, merkez sağ partisi için Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından ikinci zafer anlamına geliyor.

Yeni Demokrasi Partisi lideri 51 yaşındaki Kyriakos Mitsotakis vergi indirimi, daha güçlü büyüme ve yatırımı destekleyen bir politika taahhüd ediyordu.

Mitsotakis’in partisinin 300 sandalyeli parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayarak 155-167 koltuk elde etmesi öngörülüyor.

