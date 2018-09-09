Yunanistan'da İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga anıldı

GÜMÜLCİNE (AA) - Batı Trakya'da, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga, ölümünün 12. yılında İskeçe'de düzenlenen törenle anıldı.

İskeçe Seçilmiş Müftülüğünce Müftü Aga'nın İskeçe Aşağı mahalle mezarlığındaki kabri başında düzenlenen törene Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda görevli Muavin Konsolos İbrahim Işık, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRİZA) İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kara, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, İskeçeli din adamları, Aga'nın ailesi ve çok sayıda soydaş katıldı.

Anma töreninde okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Müftü Aga'nın yaşamı boyunca verdiği mücadelelerle ilgili konuşmalar yapılıp dualar edildi.

İskeçe'deki Müslüman Türk halkı tarafından 1990 Ağustos'ta Müftü seçilen Aga, Yunan devleti tarafından "resmi makamı gasbetme" suçlamasıyla aleyhinde açılan çok sayıda davadan yargılandı ve defalarca fanatik grupların saldırısına uğradı. Birçok kez hapis cezalarına da mahkum edilen Müftü Aga, Larisa cezaevinde 6 ay kaldı. Mehmet Emin Aga, sağlık nedenleriyle serbest bırakıldıktan sonra ömrünün sonuna kadar müftülük sorununun çözümü için mücadele verdi.

Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın dini liderleri olan müftüler devlet tarafından yapılan atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

