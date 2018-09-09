HABER

Yunanistan'da İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 21:10 | Son Güncelleme

Müftü Aga'nın ölümünün 12. yılında İskeçe'deki kabri başında anma töreni düzenlendi

GÜMÜLCİNE (AA) - Batı Trakya'da, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga, ölümünün 12. yılında İskeçe'de düzenlenen törenle anıldı.

İskeçe Seçilmiş Müftülüğünce Müftü Aga'nın İskeçe Aşağı mahalle mezarlığındaki kabri başında düzenlenen törene Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda görevli Muavin Konsolos İbrahim Işık, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRİZA) İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kara, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, İskeçeli din adamları, Aga'nın ailesi ve çok sayıda soydaş katıldı.

Anma töreninde okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Müftü Aga'nın yaşamı boyunca verdiği mücadelelerle ilgili konuşmalar yapılıp dualar edildi.

İskeçe'deki Müslüman Türk halkı tarafından 1990 Ağustos'ta Müftü seçilen Aga, Yunan devleti tarafından "resmi makamı gasbetme" suçlamasıyla aleyhinde açılan çok sayıda davadan yargılandı ve defalarca fanatik grupların saldırısına uğradı. Birçok kez hapis cezalarına da mahkum edilen Müftü Aga, Larisa cezaevinde 6 ay kaldı. Mehmet Emin Aga, sağlık nedenleriyle serbest bırakıldıktan sonra ömrünün sonuna kadar müftülük sorununun çözümü için mücadele verdi.

Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın dini liderleri olan müftüler devlet tarafından yapılan atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

PARTNERArapça için çok çalışmam gerektiArapça için çok çalışmam gerekti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralıMuğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı
Hollanda'da "Dünya Liman Günleri Festivali"Hollanda'da "Dünya Liman Günleri Festivali"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BATI TRAKYA Müftü Mehmet Emin Aga

En Çok Okunan Haberler

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.