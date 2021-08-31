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Yunanistan'da kabine değişikliği: SYRIZA üyesi eski bakan Apostolakis bakanlık teklifini reddetti

31.08.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis hükümeti kabinede değişiklik yapmaya karar verdi. Ancak yeni kabinede İçişleri'ne Bağlı Sivil Savunma Dairesi Bakanlığına atamak istediği SYRIZA üyesi Evangelos Apostolakis, ismi resmen açıklanmasından iki saat sonra "bakanlık görevini kabul edemeyeceğini" açıkladı.

Yunanistan'da kabine değişikliği: SYRIZA üyesi eski bakan Apostolakis bakanlık teklifini reddetti

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis hükümeti kabinede değişiklik yapmaya karar verdi.

Ancak yeni kabinede İçişlerine Bağlı Sivil Savunma Dairesi Bakanlığı'na atamak istediği SYRIZA üyesi Evangelos Apostolakis, ismi resmen açıklanmasından iki saat sonra "bakanlık görevini kabul edemeyeceğini" açıkladı.

Apostolakis buna gerekçe olarak şu anda ana muhalefet partisi olan, bir önceki radikal sol SYRİZA hükümetinde savunma bakanlığı yapmış olduğu için, SYRIZA ile iktidardaki YDP arasında bir mutabakat sağlanamamasını gösterdi.

Savunma Bakanlığı görevinden önce Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı yapan Apostolakis, "Bana bu onuru verdiği için Başbakan Miçotakis'e teşekkürlerimi sunmakla birlikte, kendi partim (SYRIZA) ile iktidar partisi (Yeni Demokrasi Partisi, YDP) arasında bir uzlaşma sağlanamadığı için bu onurlu görevi kabul edemeyeceğimi bildirmek isterim" açıklamasını yaptı.

Kulis bilgileri ise Apostolakis'in "aldatılmış olduğu" yönünde bulunuyor.

YDP hükümeti içinde yer alabilmesi için Apostolakis'in Başbakan Miçotakis'e "Bu konuda iki parti arasında bir mutabakat sağlanması gerekir" şartını koştuğu belirtiliyor.

Ancak "bu mutabakatın sağlandığı" güvencesinin sadece YDP tarafından verildiği anlaşıldı.

Apostolakis'in YDP kabinesinde afet olaylarıyla mücadelede sivil savunma işlerinden sorumlu bakanlık görevine getirildiği haberi, SYRIZA cephesinde şok yarattı.

Apostolakis'i arayan SYRIZA lideri Aleksis Çipras, bunun "kendi partisini yok sayma" anlamına geldiğini söyledi.

Ülkenin iki büyük partisi arasında pazarlık konusu olduğunun sonradan farkına varan Apostolakis, bunun üzerine bakanlık görevini kabul edemeyeceğini; partiler arasında bir uzlaşma sağlanamamasından duyduğu üzüntülerini dile getirdi.

1957 doğumlu Evangelos Apostolakis, SYRIZA'nın iktidarda olduğu 2015-2018 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı yapmış; 2019'un Ocak ayında dönemin Başbakanı Çipras tarafından Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti.

Apostolakis ve Hulusi Akar

Apostolakis'in gerek askeri gerekse bakanlık görevinde aynı mesleklerden geçen Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ile, kendi ifadelerine göre yakın dostluk ilişkileri içinde bulunduğu biliniyor.

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