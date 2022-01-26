Yunanistan'da kar krizi: Mitsotakis özür diledi

Başbakan Mitsotakis yaşanan kaostan ötürü halktan özür diledi ve mağdurlara maddi yardım yapılacağını söyledi.Yoğun kar yağışı, Türkiye gibi Yunanistan'da da hafta başından beri hayatı felç etti. Yetkililerin zamanında gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle eleştirildiği ülkede Başbakan Kiryakos Mitsotakis halktan özür diledi.

Kabine toplantısında yaptığı konuşma televizyon kanallarından canlı yayınlanan Mitsotakis, kar nedeniyle yollarda mahsur kalanlardan "kişisel olarak samimi şekilde özür dilediğini" belirtti. Bu durumdan ders çıkardıklarını ve düzeltilmesi gereken hatalar ve eksiklikler olduğunu söyleyen Yunan Başbakan, "Kar yağışı meteorologların tahmin ettiğinden daha hızlı gelmiş olabilir ama ben bunu bir mazeret olarak öne sürmeyeceğim" dedi.

Yunanistan'da kar yağışının sebep olduğu tepkiler daha çok Atina'nın dışındaki çevre yolunda yaşanan kaos üzerine odaklandı. Yunan hükümeti, otoyolda mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için ordudan yardım almak zorunda kaldı. Birçok kişi, araçlarını kar yığınları içinde bırakıp evlerine yürüyerek gitti.

Yunanistan'da bugün birçok gazete, "Fiyasko" ve "Kaosa neden olan hatalar" gibi başlıklarla yetkilileri eleştirdi. Sol görüşlü gazete Efsin, "Kara batmış bir hükümet" başlığını attı.

Mağdurlara para yardımı

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, başkent Atina'daki en büyük çevre yolu olan Attiki Odos'ta mahsur kalan sürücülere otoyolu işleten şirket tarafından 2'şer bin euro ödeneceğini söyledi. Mitsotakis, Atina'nın kuzeyindeki bir istasyonda mahsur kalan tren yolcularınaysa biner euro verileceğini açıkladı.

Yaklaşık 3 bin hanenin hafta başından beri elektriksiz kaldığı Atina bölgesi dâhil, kardan etkilenen bölgelerde okullar ve kamu binaları hükümet kararıyla kapatıldı.

Devlet makamları arasındaki koordinasyonu geliştirme sözü de veren Mitsotakis, "Bir Akdeniz ülkesinin yoğun kar yağışı şartlarına her zaman adapte durumda olmadığı bir gerçek. Ancak aynı şekilde devlet mekanizmasının da henüz bu yoğunluktaki (kar) fenomeninin gerektirdiği hazırlıklılık noktasında olmadığı da bir gerçek" diye konuştu.

DW,rtr,AFP/CÖ,BK

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