Yunanistan'da Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı

ATİNA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) Türkiye için önemli olduğunu ve Kuzey Makedonya'nın katılımıyla örgütün daha da büyüyeceğini söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi 41. Toplantısı'na Türkiye adına katılan Kaymakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgüt içerisinde aralarında siyasi sorunların bulunduğu üyelerin olduğunu belirtti.

Kaymakcı, "Buna rağmen KEİ, ticareti kolaylaştırmayı, ülkeler arasında turizmi geliştirmeyi, diyaloğun sürekli canlı tutulmasını sağlayan bir yapı. Karadeniz etrafındaki ülkeleri bir araya getiren farklılıklarının ele alındığı ve tartışıldığı bir yapı." dedi.

Ticareti kolaylaştırmaya yönelik bir strateji belgesi üzerinde çalışıldığını söyleyen Kaymakcı, bu alanda gelişme kaydedildiği zaman Kuzey Makedonya'nın da katılımıyla 13 ülke arasındaki ticaretin gelişeceğini, temasların ve diyaloğun artacağını vurguladı.