Yunanistan'da kayıp askeri mühimmat soruşturması

ATİNA (AA) - Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, İleryoz (Leros) Adası'ndaki kaybolan bazı askeri silah ve mühimmata ilişkin, "İlk adımları attık, bu meseleyi çözeceğiz." dedi.

Petsas, basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Silah ve mühimmatın kaybolmasının, olayın ortaya çıktığı tarihte değil daha önce gerçekleştiğine dikkati çeken Petsas, silahların kademe kademe kaybolmuş olabileceğini söyledi.

Petsas, terör dahil her türlü ihtimalin değerlendirildiğini ifade ederek, çeşitli açıklamalara karşın soruşturmanın sonuçlanmasının beklenmesinin gerektiğini belirtti.

Adadaki donanma üssünde son silah sayımının geçen yılın sonunda yapıldığını açıklayan Petsas, "İlk adımları attık, bu meseleyi çözeceğiz. Vatandaşlar için en önemlisi onları korumak için her şeyi yapabilen bir hükümettir." diye konuştu.

- "Tanksavar füzeler, mayınlar, el bombaları"

Yunan Donanmasından dün yapılan açıklamada, pazartesi günkü bir sayım sırasında kaybolduğu tespit edilen askeri mühimmat ile ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.