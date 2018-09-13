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Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 21:22 | Son Güncelleme

Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da maaşların artırılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyen binlerce kişi gösteri düzenledi.

Sendikaların çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, meclis binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, "Kemer sıkmaya, kesintilere hayır! Maaşlara zam" sloganları atarken, toplu iş sözleşmeleri ve asgari ücrette artış talebinde bulundu.

Yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Kurtarma paketi programının 20 Ağustos'ta resmi olarak sona ermesiyle programdan çıkan son ülke olan Yunanistan'da, yüksek vergiler, kesintiye uğrayan maaşlar ve yüksek işsizlik nedeniyle ekonomik zorluklar yaşanmaya devam ediyor.

Yunanistan hükümeti, gelecek yıldan itibaren vergi indirimleri ve asgari ücret artışı vaatlerinde bulunduğu kurtarma paketi sonrası için ekonomik paket açıklamıştı.

Öte yandan, Yunanistan'ın kreditörlerinin temsilcileri, program sonrası ekonomik vaatlere ilişkin denetim ve müzakereleri kapsayan görüşmelerde bulunmak için Atina'ya gelmişti.

Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri

Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri

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Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri

Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri
2 / 6

Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri

Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri
3 / 6

Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri

Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri
4 / 6

Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri

Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri
5 / 6

Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri

Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri
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Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri

Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri
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Anahtar Kelimeler:
Kemer Sıkma Yunanistan

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