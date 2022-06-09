Yunanistan'da klimalara 26 derece kısıtlaması

Önlemler arasında klima cihazlarına 26 derece sınırı getirilmesi de bulunuyor.Yunanistan'da hükümet, artan enerji fiyatları nedeniyle yaşanan krize çözüm için kapsamlı bir tasarruf programı açıkladı. Enerji, Maliye ve İçişleri bakanlıklarının hazırladığı plan, enerji masraflarının bu yıl içinde bir önceki yıla göre yüzde 10, 2030'a kadar da yüzde 30 oranında azaltılmasını öngörüyor.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye konuşan Enerji Bakanı Kostas Skrekas, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yönetmelikle yaz aylarında klima cihazlarının soğutma alt sınırının 26 derece olarak belirlendiğini bildirdi. Sokak aydınlatmasının da gerekli olan asgari düzeye indirilmesi öngörülüyor.

Skrekas, mevcut enerji krizi nedeniyle bu önlemlerin kesinlikle gerekli olduğunu belirterek klima cihazları ve sokak aydınlatmasında yıllık masrafın 800 milyon euro civarında olduğunu söyledi.

Fazla tüketen kendi bütçesinden ödeyecek

Önlemlere uyumun denetlenmesi mümkün olmayacağı için denetim yıl sonu faturalarına bakılarak yapılacak. Enerji için öngörülen masrafları aşan kurum ve kuruluşlar, fazla miktarı bütçelerinden geri ödemek zorunda kalacak. Öngörülenin altında enerji tüketen kurumlar ise bütçelerine yapılacak ödenekle ödüllendirilecek.

Program, klima cihazlarının bakımı, soğutma ve ısıtma sistemlerinde akılcı ayarlamalar yapılması ve her kuruma akılcı enerji tüketiminden sorumlu olacak bir enerji direktörü atanmasını da öngörüyor. Ayrıca kamu binalarında pencerelerin değiştirilmesi, yalıtım, ısıtma ve soğutma sistemlerinin yenilenmesi gibi önlemler de alınacak.

Vatandaşlar eski klima ve buzdolaplarını değiştirebilecek

Kapsamlı enerji tasarruf planı sadece kamuyu kapsamıyor. Enerji Bakanı, vatandaşların da eski klima cihazı ve eski buzdolaplarını Yunan hükümeti ve Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği program kapsamında çevre dostu yeni modellerle değiştirebileceğini belirtti. Maliye Bakanlığı sözcüsü, başvuruların internet üzerinden bürokrasi olmadan rahatça yapılabileceğini açıkladı.

ERT'nin haberinde tüketim miktarı aynı kalmasına rağmen kamuda enerji masraflarının son yıllarda büyük artış gösterdiğine yer verildi. Buna göre 212 bin kamu binasında elektrik masrafları 2020'de 596 milyon eurodan 2021'de 956 milyon euroya yükseldi. 2022'de rakamın 1 milyar 165 milyon euroya çıkması bekleniyor.

DW,dpa / BK,ET

