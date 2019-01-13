Yunanistan'da koalisyon hükümeti sona eriyor

ATİNA (AA) - Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi Başkanı Panos Kammenos, hükümetten ayrılacaklarını açıklamalarının ardından, mecliste yapılması planlanan güvenoyunda da hükümete destek vermeyeceklerini bildirdi.

Kammenos, Başbakan Aleksis Çipras ile görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenleyerek, koalisyon hükümetinden çekilmelerinin ardından izleyecekleri yola ilişkin açıklamalarda bulundu.

Komşu ülkenin yeni ismindeki "Makedonya" ifadesinin kabul edilemez olduğunu ve Makedonya ile "isim sorununun" çözümüne yönelik varılan Prespa Anlaşması'na karşı olduklarını yineleyen Kammenos, "Bir üyemiz partiden ve koltuğundan istifa eder ve Prespa Anlaşması lehine oy verirse, onu kınayamam. Ama koltuğunda kalır ve oy verirse, bizim aramızda yeri yok." ifadelerini kullandı.

Kammenos, hükümete güvenoyu vermeyeceklerini ifade ederek, "Eğer, hükümete güvenoyu verirsek, Prespa Anlaşması'na destek vermiş oluruz." dedi.

Çipras ile görüşmesinin ardından Kammenos, Makedonya ile "isim anlaşması" sebebiyle iş birliğine devam edemeyeceklerini belirterek, partisinin hükümetten ayrılacağını açıklamış ve Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmişti.