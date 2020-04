Yunanistan'da koronavirüs önlemleri Paskalya kutlamalarını da kısıtladı

Paskalya yortusu, Hristiyan aleminin en büyük ve en önemli yortularından biri. Hristiyanlığı yayan İsa Peygamber'in Romalılar tarafından çarmığa gerilmesini, çarmıh üzerinde ölmesini ve ardından dirilişini simgeleyen bu yortu, İstanbul'daki Hristiyanlar tarafından da her yıl kutlanıyor.

Yunanistan'da halk bu yıl Paskalya'yı kendi evlerinde et pişirerek, kırmızı yumurtaları kendi aralarında tokuşturarak, kutlama yaparak, ayinleri TV kanallarından canlı olarak izleyerek geçirmek zorunda kaldı.

Katolikler ve Ortodokslar da Paskalya yortusunu 1054'ten bu yana ayrı tarihlerde kutluyor. Zira Hristiyanlık 966 yıl önce, Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu döneminde iki mezhebe ayrılmıştı.

Katolikler ve Ortodokslar Paskalya yortularını her yıl bir - iki hafta arayla kutluyor. Yaklaşık 4 yılda bir ise kutlamalar aynı tarihe denk düşüyor.

Katolikler, Paskalya'yı bu yıl 12 Nisan'da kutladı. 19 Nisan'da ise kutlama sırası Ortodokslarda.

Hristiyan dünyasında "Büyük Schizma" olarak da anılan Kilise'deki büyük "yarılma", her ne kadar "dini nedenlere" bağlansa da aslında bu ayrılmanın ardında "siyasi nedenler" yatıyor.

Doğu Roma İmparatorluğu, 1066'da attığı adımla Batı Roma İmparatorluğu'na meydan okumuştu.

İstanbul'da Rumlar, yüz yıllardır Paskalya yortusunu kesintisiz ve aynı heyecanla kutluyor.

Bir zamanlar 6 milyon nüfuslu İstanbul'da 170 binden fazla Rum yaşıyordu. Günümüzde 17 milyonluk İstanbul'da bu sayı yaklaşık 2 bin.

Perhiz 40 gün önce başlıyor

Hristiyanlar, Paskalya yortusundan 40 gün önce perhize giriyor. Perhiz, bir tür Müslümanların Ramazan ayında tuttukları oruç. Aradaki fark, orucun gün boyu tutulması ve iftar vakti her şeyin yemenin serbest olması. Hristiyanların perhizinde ise her türlü süt ürünü ile et ve yumurta gibi ürünlerin yenmesi yasak.