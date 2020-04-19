Yunanistan'da koronavirüs önlemleri Paskalya kutlamalarını da kısıtladı

Yunanistan'daki paskalya yortusunun "olmazsa olmaz kuralı" bahçelerde ya da kır alanlarında kurulan mangalda yapılan kuzu çevirmedir.

Mangallar sabahın erken saatlerinde yakılır, öğle saatlerine kadar ateşte ağır ağır döndürülen kuzular parça parça kesilerek şarap ve uzo eşliğinde tüketilir.

Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kır alanlarının kapatılması; aile, eş ve dost ziyaretlerinin yasaklanması, kiliselerin kapatılması gibi alınan önlemler, Paskalya yortusunu ve tatil günlerini "iple çeken" Yunan halkı üzerine bir "melankoli" olarak çöktü.

Yunanistan'da halk bu yıl Paskalya'yı kendi evlerinde et pişirerek, kırmızı yumurtaları kendi aralarında tokuşturarak, kutlama yaparak, ayinleri TV kanallarından canlı olarak izleyerek geçirmek zorunda kaldı.

Paskalya nedir?

Paskalya yortusu, Hristiyan aleminin en büyük ve en önemli yortularından biri. Hristiyanlığı yayan İsa Peygamber'in Romalılar tarafından çarmığa gerilmesini, çarmıh üzerinde ölmesini ve ardından dirilişini simgeleyen bu yortu, İstanbul'daki Hristiyanlar tarafından da her yıl kutlanıyor.