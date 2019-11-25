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Yunanistan'da kötü hava can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 01:05 | Son Güncelleme

Patras Körfezi’nde alabora olan teknede 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan’da etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışlar ülkenin birçok yerinde hayatı felç ederken, Mora Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Patras Körfezi’nde alabora olan teknede 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, içinde 2 Fransız vatandaşının bulunduğu tekne akşam saatlerinde Patras Körfezi’ndeki Antirrio kenti limanından denize açıldıktan sonra şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Teknede bulunan 2 kişiden biri hayatını kaybederken, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerince kaybolan kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

Ülkenin özellikle kuzey ve batı bölgelerinde 3 gündür etkili olan kötü hava koşulları birçok yerde hayatı zorlaştırdı.

Taşöz adası (Thassos), Halkidiki Yarımadası ve Kavala bölgesinde şiddetli yağışlar ve fırtına nedeniyle yolların kapandığı, çok sayıda ev, otomobil ve iş yerlerinin zarar gördüğü bildirildi.

Yunan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, kötü hava koşullarının daha da şiddetlenerek devam edeceği belirtilerek, vatandaşlara önlem almaları uyarısında bulunuldu.

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