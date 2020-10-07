Yunanistan'da Mahkeme Altın Şafak Partisi'ni Suç Örgütü İlan Etti

Yunanistan’da mahkeme aşırı sağcı Altın Şafak Partisi’nin bir suç örgütü olduğuna hükmetti. Mahkemen kararı sonrası parti taraftarlarıyla polis arasında çatışma yaşandı.

Altın Şafak Partisi, 2012 yılında ülkede yaşanan ekonomik krizin ardından parlamentoya girmiş ve en çok koltuğa sahip üçüncü parti olmayı başarmıştı. Parti o dönem Yunanistan’da en çok oy alan üçüncü parti durumuna kadar yükselmişti.

2013 yılında sol görüşlü rap sanatçısı Pavlos Fyssas’ın parti taraftarları tarafından öldürülmesiyle başlayan süreç bir süre sonra parti yöneticilerinin tutuklanmasına kadar giden bir yargı sürecini başlatmış oldu.

Mahkeme bugün aldığı kararda Altın Şafak Partisi taraftarı Yiorgos Roupakias’i Fyssas cinayetinden sorumlu buldu.

Mahkeme binası önüne toplanan parti taraftarları kararın ardından polise molotof kokteyleri fırlattı ve çatışmaya girdi.

Göç karşıtı da olan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi Yunanistan’da geçen yıl yapılan seçimlerde parlamentoya girmeyi başaramadı.

Davada, aralarında partinin 18 eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 65 kişi suçlu bulundu. Bu kişilerin davaları Nisan 2015’te başlamıştı. Parti yetkilileri o tarihten buy ana davanın siyasi olduğunu ve kendilerine yönelik bir cadı avı yapıldığını savunuyorlardı.

Mahkemede ayrıca onlarca parti üyesi de göçmenlere ve sol görüşlü kişilere yönelik saldırılar düzenlemekten suçlu bulundu.

Mahkemenin kararından memnun olanlar da kararın ardından mahkeme binası önünde karara destek amacıyla gösteri düzenledi. Bu grup ellerinde “Faşizm, bir daha asla”, “İnsanlar özgürlük, Faşizme ölüm”yazılı pankartlar taşıdı.

