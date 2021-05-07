Yunanistan'da Medeni Kanun'u değiştirmeye çalışan hükümete 'Kadın ve çocuklar tehlikeye atılıyor' eleştirisi

Yunanistan'da Medeni Kanun'da kapsamlı değişiklik öngören yasa tasarısı bu ay parlamentoda oylanacak. Tasarı, velayet hakkı kimde olursa olsun, çocukla ilgili kararların anne ve baba tarafından ortaklaşa verilmesini öngörüyor. Tasarıyı eleştirenler ise düzenlemenin ev içi şiddete maruz kalan kadın ve çocukları tehlikeye atacağından endişeli.

Hükümet yetkilileri, aile yasalarındaki değişikliğin "çocuğun iki ebeveynin de eşit derecede söz sahibi olduğu" bir ortamda yetişmesini sağlayacağını savunuyor.

2020'de gündeme gelen tasarıya muhalefetten gecikmeli de olsa bazı tepkiler geldi.

Bununla birlikte bazı milletvekilleri, geçtiğimiz ay yeniden gündeme gelen tasarının kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesine ilişkin İstanbul Sözleşmesi'ni ihmal ettiği gerekçesiyle Avrupa Parlamentosu'na (AP) kaygılarını iletti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) gibi bazı kuruluşlar da, Yunanistan Parlamentosu'na tasarıyı geçirme çağrısında bulundu.

Tasarıda neler var?

Yunanistan Adalet Bakanı Konstantinos Çiaras'ın parlamentoya sunduğu tasarı, Medeni Kanun'da "çocuğun üstün yararını" gözetecek şekilde, çocuk ve ebeveyn arasındaki ilişkiler ve bazı diğer ailesel konularla ilgili değişiklikler öngörüyor.