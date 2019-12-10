HABER

Yunanistan’da mülteci kampında yaşayan Muhammed’in anlattıkları yürek burktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:21 | Son Güncelleme

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Yunanistan’da mülteci kampında yaşayan Muhammed Musavi’nin kampta yaşadığı zorlukları anlattığı video izlenirken duygusal anlar yaşandı.Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinliği düzenlendi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Yunanistan’da mülteci kampında yaşayan Muhammed Musavi’nin kampta yaşadığı zorlukları anlattığı video izlenirken duygusal anlar yaşandı.
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinliği düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün yaptı. Konuşmanın ardından “İnsan Hakları Serüveni” adlı video izletildi. Daha sonra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen “Haklarımızı Bilelim” oratoryosu izleyicilerden büyük beğeni topladı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “İnsan yeryüzündeki bütün varlıklara egemen olarak dünyaya gelmiştir. Egemen olarak dünyaya gelmesinin asıl sebebi yapıcı bir rol üstlenmesi açısındandır” dedi.

Muhammed Musavi’nin anlattıkları yürek burktu
Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir buçuk yıl öğrenim görüp ardından Yunanistan’da bir mülteci kampına giden Muhammed Musavi’nin çekip göndermiş olduğu videoda anlattıkları ise yürek burktu. Okula gitmekte güçlük çektiğini ifade eden Musavi, “Kampta 2-3 aile yaşıyoruz. Kampın her yerin çamur içerisinde. Hastane yok burada, ilaç bulmakta zorlanıyoruz. Türkiye’yi çok seviyorum İmkanım olsa Türkiye’ye geri dönmek isterim” diye konuştu.
Etkinlik, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin “Simitçi Mercan” adlı tiyatroyu sahnelemeleri ile sona erdi.

PARTNER 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu
Safranbolu'da tarihi konaklardan hırsızlıkSafranbolu'da tarihi konaklardan hırsızlık
Pendikte 4 katlı binanın çatısı alev alev yandıPendikte 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Afrin'de iki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

İki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı

3 yıl önce bugün! Akıllar bu görüntüyle kazınmıştı

Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan 'darbe davası' açıklaması!

Bakanlık açıkladı! 271'i karara bağlandı

11 ayda trafik kazalarında 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti

Acı bilanço! 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'taki terör saldırılarında ölen Berkay Akbaş'ın ailesinden tazminat tepkisi

Beşiktaş saldırısında ölen Berkay'ın ailesinden tazminat tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.