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Yunanistan'da öğrenciler ile polis arasında arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

Yunanistan'da öğrenciler ile polis arasında arbede

ATİNA (AA) - Yunanistan’da eğitim sistemindeki reformları protesto eden üniversite öğrencileri ile polis arasında çatışma çıktı.

Başkent Atina'nın merkezinde yüzlerce öğrenci üniversitelerin dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasayı protesto etmek üzere toplandı.

Öğrenciler, ''Üniversitelere dokunmayın '', ''Dokunulmazlık kazanılmış haktır, değiştirilemez'' şeklinde sloganlar atarak parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Parlamento binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri, taş ve sopalarla saldıran öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Olayların lüks mağazaların bulunduğu Voukourestiou Caddesi yakınında yaşanması nedeniyle çevredeki çok sayıda turist de yoğun gazdan etkilendi.

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci protesto Yunanistan

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