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Yunanistan'da öğrenciler, polis şiddetini protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 19:18 | Son Güncelleme

Yunanistan'da öğrenciler, polis şiddetini protesto etti

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversite öğrencileri, Albaylar Cuntası'na karşı 1973'te başlatılan 17 Kasım öğrenci ayaklanmasının yıl dönümünden önce, polis şiddeti, üniversitelerin polis tarafından dokunulmazlığını sağlayan yasanın kaldırılması ve hükümetin eğitim reformlarını protesto etti.

Atina'nın merkezinde bir araya gelen binlerce gösterici, "öğrenci hareketi terörize edilemez" yazılı pankartlarla önce parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler arasındaki yüzleri maskeli yaklaşık 10 kişi, sopalarla foto muhabirlerine saldırırken, 2 foto muhabiri de başından yaralandı.

Öğrenciler, daha sonra Eksarhia semtindeki 1973'te yönetime el koyan Albaylar Cuntası'na karşı yapılan "17 Kasım" öğrenci ayaklanmasının anma etkinliklerinin yapılacağı Politeknik Üniversitesine yürüdü.

Bir süre üniversite etrafında slogan atan öğrenciler, olaysız şekilde dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
1973'te Albaylar Cuntası atina protesto Yunanistan

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