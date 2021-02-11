Yunanistan’da öğrencilerden yeni yasa tasarısına karşı protesto

Yunanistan’da üniversite öğrencileri, hükümetin eğitim alanında yapmayı planladığı değişikliklere tepki göstermek için başkent Atina’da protesto gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri ise öğrencilere cop ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Yunanistan’da öğrenciler, hükümetin üniversitelere yönelik hazırladığı yeni yasa tasarısına karşı sokaklara döküldü. Başkent Atina’da toplanan binlerce kişi, tasarının görüşüldüğü sırada Yunan parlamentosuna doğru yürüdü. Protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi ise gecikmedi. Çevik kuvvet polisi parlamento önünde protestoculara sert müdahalede bulundu. İki taraf arasında çıkan çatışmada polis, öğrencilere cop ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Yasa tasarısı, üniversitelerde kampüs alanlarına polis kontrol noktası kurulmasını, yüksek öğretime kabul sistemindeki değişiklikleri içeriyor. Muhalifler ise söz konusu yasa tasarısının demokratik olmadığını savunuyor.



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