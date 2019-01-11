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Yunanistan'da öğretmenlerden olaylı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 17:46 | Son Güncelleme

Yunanistan'da öğretmenlerden olaylı gösteri

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da sözleşmeli öğretmenlerin düzenlediği protesto gösterisinde, bazı gruplar ile polis arasında arbede yaşandı.

Çeşitli sendikaların çağrısıyla, kent merkezindeki Sintagma Meydanı'na yürüyen çoğunluğunu sözleşmeli öğretmenlerin oluşturduğu yüzlerce gösterici, öğretmenlerin atanma kriterlerini değiştiren yasa tasarısını protesto etti.

Başbakan Aleksis Çipras ve Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu ile görüşme talep eden göstericiler, önce Meclis binasına daha sonra da Başbakanlık binasının bulunduğu caddeye girmek istedi.

Polis engeliyle karşılaşan göstericilerden bazıları, caddeyi kapatan polis otobüslerini devirmek istedi. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

Yunan medyasında yer alan haberlerde ise arbedede iki kişinin yaralandığı ifade edildi.

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gösteri polis Yunanistan

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