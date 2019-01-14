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Yunanistan'da öğretmenlerden olaylı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 20:04 | Son Güncelleme

Yunanistan'da öğretmenlerden olaylı gösteri

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, okul öğretmenlerinin düzenlediği protesto gösterisinde, bazı gruplar ile polis arasında arbede yaşandı.

Çeşitli sendikaların çağrısıyla kent merkezindeki Sintagma Meydanı'na yürüyen çoğunluğunu sözleşmeli öğretmenlerin oluşturduğu yaklaşık 2 bin gösterici, öğretmenlerin atanma kriterlerini değiştiren yasa tasarısını protesto etti.

"İşsizlik diploması" yazılı bir pankartı yakan göstericiler, daha sonra yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı meclis binasının merdivenlerinden çıkmak istedi.

Polis engeliyle karşılaşan göstericiler ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı.

Polis, kendisine sopalarla saldıran göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

Yunan medyasında yer alan haberlerde ise arbedede bazı göstericilerin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Bugün mecliste görüşülen yasa tasarısına göre, okul öğretmenlerinin işe alım ve atanmalarına ilişkin kriterler değiştiriliyor.

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığının getirdiği yasa tasarısına göre gelecek 3 yılda 15 bin öğretmen atanacakken bu atamalar için gerekli kriterler zorlaştırılıyor. Yasa tasarısına göre, öğretmenlerin tecrübe ve çalıştıkları yılların atama puanlarındaki etkisi azaltılırken yüksek lisans ve doktora yapan öğretmen adaylarının puanlarında artış öngörülüyor.

Eğitim sendikaları ise daha fazla öğretmen ataması yapılmasını talep ediyor

Öğretmenlerin geçen hafta düzenledikleri gösteri de olaylı geçmişti.

Ayrıca, cumartesi gecesi devlet televizyonu ERT'nin canlı yayının basan bir grup gösterici, pankart asarak yayının bir süre durdurulmasına yol açmıştı.

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