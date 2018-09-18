Yunanistan'da olaylı ırkçılık karşıtı gösteri

ATİNA (AA) - Yunanistan'da, aşırı sağcı Altın Şafak partisi üyesi bir kişi tarafından 5 yıl önce öldürülen müzisyen Pavlos Fissas anısına düzenlenen gösterilerde, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
Fissas'ın öldürüldüğü Atina yakınlarındaki Keratsini semtinde bir araya gelen binlerce kişi, ırkçılık ve faşizm karşıtı sloganlar atarak yürüyüşe geçti.
Pire'deki Altın Şafak Partisi ofisine yakın bölgede polis barikatını aşmak isteyen yüzleri maskeli bazı kişilerin taş ve molotofkokteyli atması üzerine çevik kuvvet ekipleri de göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Göstericiler ayrıca bazı çöp bidonlarını da ateşe verdi.
Yunan basınında yer alan haberlerde, Selanik'te Pavlos Fissas için düzenlenen gösteride de benzer olayların yaşandığı belirtildi.
Solcu kimliğiyle tanınan 34 yaşındaki Pavlos Fissas, 5 yıl önce Atina yakınlarında, Altın Şafak Partisi üyesi Yorgo Rupakias tarafından bıçakla öldürülmüştü. Rupakias'ın yargılandığı dava ise henüz sonuçlanmadı.
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