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Yunanistan'da orman yangını endişe yarattı

21.05.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’ın Korint bölgesindeki çam ormanlarında dün başlayan yangın bugün de devam ediyor.

300'den fazla itfaiye erinin katıldığı söndürme çalışmalarında bugün 15 uçak devreye sokuldu.Yunanistan’ın Korint bölgesindeki çam ormanlarında dün başlayan yangın bugün de devam ediyor. Gerania Sıradağları'nda dün başlayan yangını söndürme çalışmaları 300'den fazla itfaiye eri ve 15 söndürme uçağı ile sürüyor.

Yunanistan İtfaiyesi Sözcüsü Vasilis Vatrakoyanis bugün sabah saatlerinde yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin tekrar devreye sokulduğunu açıkladı. Skai televizyonuna yaptığı açıklamada durumun düne nazaran bugün daha iyi olduğunu söyleyen Vatrakoyanis söndürme uçaklarının da devreye girmesiyle yangının kontrol altına alınacağını ümit ettiklerini belirtti.

Bölgedeki güçlü rüzgarlar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Tahminlere göre şimdiye kadar 2 bin hektarlık ormanın ve ormandaki evlerin yandığı belirtiliyor. Bölgedeki 17 köy ve iki manastır yangın nedeniyle tahliye edildi.

Yunanistan'da 30 derecenin üzerindeki hava sıcaklıkları, kuraklık ve güçlü rüzgarlar yaz mevsiminde orman yangınlarına neden oluyor. Üç yıl önce Atina yakınlarındaki Mati'de çıkan orman yangınlarında 102 kişi hayatını kaybetmişti.

dpa,AFP / EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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