Yunanistan'da Orman Yangınları Altı Gündür Kontrol Altına Alınamıyor

Yunanistan’da orman yangınları altıncı gününe girdi. Eğriboz Adası’nda 6 gün önce başlayan orman yangını halen daha kontrol altına alınabilmiş değil. Bölgeden şu ana kadar feribotlarla binlerce kişi tahliye edildi.

Yunanistan’ın en büyük ikinci adası olan başkent Atina yakınlarındaki Eğriboz Adası’nda alevler şu ana kadar binlerce dönüm ormanlık alanı küle çevirdi. Adadaki köyler de yangın nedeniyle boşaltıldı.

Şu ana kadar adadaki 5 köy alevler içerisinde kaldı ancak henüz bölgeye girilemediği için yıkımın boyutu net olarak bilinmiyor.

Feribotlarla adayı terk etmek zorunda kalanlar adada yaşanan yangının adeta bir korku filmini andırdığını söylüyorlar.

Yunanistan’da Eğriboz Adası dışında farklı bölgelerde de yine orman yangınları devam ediyor. Yunanistan’da son 30 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı üç haftalık yağışsız dönemin de yangınlarda büyük etkisi olduğu ifade ediliyor.

Salı gününden bu yana Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Eğriboz Adası’nın farklı kesimlerinden 2 binden fazla kişiyi tahliyet ettiğini açıkladı. Bu kişilerin büyük çoğunluğunu ileri yaştaki köylüler oluşturuyor. Eğriboz Adası’yla Yunanistan arasında bir köprü üzerinden karayolu ulaşımı da bulunuyor.

Yetkililer yangının çok geniş bir alanda etkili olmasının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını söylüyorlar. Adadan getirilen kişiler oteller ve barınaklara yerleştiriliyor.

Yunanistan ordusu da yangınlara müdahale ediyor. Aralarında Fransa, İspanya, Mısır ve İsviçre’nin bulunduğu ülkeler de Yunanistan’a yangın söndürme uçaklarıyla destek veriyorlar. Yetkililer bölgedeki yoğun dumanın yangın söndürme uçaklarının işini zorlaştırdığını görüşme mesafesini olumsuz etkilediğini söylüyorlar.

Adanın kuzeyi ve güneyinde devam eden yangınlara karada da 570’den fazla itfaiye eri müdahalede bulunuyor.

Başkent Atina’nın kuzeyinde yer alan Parnita Dağı’nda çıkan yangında alevler Atina’dan görülebildi. Bu yangının kontrol altına alındığı soğutma çalışmalarının sürdüğü haber veriliyor.

