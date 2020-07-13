Yunanistan'da otellerin yalnızca yüzde 20'si açıldı, turizm, gıda ve ulaşım sektöründe 'kriz bekleniyor'

İngiltere, İtalya, İspanya ve ABD ise 'en fazla koronavirüs vakası görülen ülkeler' listesine alındığı için Yunanistan'ın bu ülkelerle arasındaki uçuş seferlerinin ne zaman başlayacağına henüz karar verilmedi.

Havalimanlarının 15 Haziran'dan itibaren ilk önce 'en az koronavirüs vakası olduğu tespit edilen' 29 ülkeye, 1 Temmuz itibariyle de, Türkiye dahil, geri kalan ülkelere açılmasına karar verilmişti.

Otel sahipleri, Nisan ve Mayıs aylarındaki rezervasyonların külliyen iptal edilmesinden sonra, önümüzdeki aylar için 'henüz yeni rezervasyonların yapılmadığı' gerekçesiyle otellerini bir süre daha kapalı kalmasına karar verdiklerini açıklıyorlar.

Koronavirüs önlemlerinin aşamalı olarak kaldırılmasıyla otel, motel, pansiyon ve kamp gibi yerleşkelerin açıldığı 1 Haziranda, Yunanistan'daki otellerin ancak yüzde 20'sinin açıldığı görüldü.

Yunanistan'ın, koronavirüs nedeniyle duraklayan turizm sektörünü canlandırmak amacıyla attığı adımlara rağmen otel, ulaşım ve gıda sektörü bu yaz sezonunda büyük kriz yaşanacağına inanılıyor.

Yunan otelciler, otellerini açıp açmayacaklarına yurtdışı seferlerinin açılmasından sonra ve ülkeye gelecek turist sayısına göre karar vereceklerini belirtiyorlar.

Yunan adalara yapılan yolcu gemi seferleri için alınan koronavirüs önlemleriyle, gemilerin doluluk oranının yüzde 50'de kalması ise yerli ve yabancı turistlerin adalara gidiş ve gelişlerinde sıkıntı yaratacağı için, gemi işletmelerinin gelirlerini de olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Yunanistan'ın en önemli gelir kaynağı olan turizm sektörü, 2019 yılında yaklaşık 35 milyon turisti ağırlamakla 20 milyar Euro gelir sağlanmıştı.

Koronavirüsten önce 2020 yılı için 40 milyon turistin gelmesini hedefleyen Yunanistan'a, pandemi sonrasında "3 ya da 4 milyon gelmesi bile mucize olur" diyenler var.

Turistlere rastgele test yapılacak

Yunan hükümeti, 15 Haziran'dan sonra ülkeye giriş yapacaklar için koronavirüs testi yapılmayacağını açıkladı.

Buna rağmen yolcular arasında rasgele örnek alınacak ve alınacak sonuca göre yolcu 'karantina oteli'ne sevk edilecek ya da seyahatine devam etmesine izin verilecek.

15 Haziran'a kadar Yunanistan'a kara yolundan giriş yapacaklar için koronavirüs testi yapılıyor. Testin sonucu negatif çıksa bile evinde 7 gün kalması; pozitif çıkması durumunda 14 gün boyunca 'karantinaya özel' bir otele sevk ediliyor.

