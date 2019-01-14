Yunanistan'da Prespa Anlaşması tartışmaları

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya ile "isim sorununun" çözümüne yönelik varılan Prespa Anlaşmasının tarihi, milli açıdan yararlı ve aynı zamanda vatansever bir anlaşma olduğunu belirterek, "Bununla gurur duyuyorum" dedi.

Çipras, Atina'da düzenlenen Prespa Anlaşmasıyla ilgili panelde yaptığı konuşmada, hükümetin bu konuda tarihi sorumluluk ve siyasi bedel üstlenerek bölgenin istikrar ve iş birliği yararına ve Yunanistan'ın milli çıkarı doğrultusunda seçimini yaptığını ve sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Anlaşma ile Yunanistan ve Makedonya'nın aralarında uzun yıllar süren çarpışmalarla dolu bir dönemden barış, çok yönlü işbirliği ve ortak kalkınma dönemine geçtiğini ifade eden Çipras, "Bu anlaşma, aynı zamanda günümüz için de önemli bir mesaj içeriyor. En zor koşullarda, her ne kadar güçlü olsalar da aşırı sağcı ve milliyetçi akımlara sırtımızı dönerek eski yaraları kapatabileceğimizi gösteriyor. Bizim bunu yapmaya cesaretimiz var" dedi.

Çipras, Makedonya ile olan anlaşmaya ülke içerisinde bazı kesimlerin yalan haberler yayarak karşı geldiğini, aşırı sağ ve dinci kesimlerin yönlendirmesiyle SYRİZA'nın hedef alındığını belirtti.