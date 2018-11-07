HABER

"Yunanistan'da rahipler devlet memurluğundan çıkaracak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 00:48 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Yunan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu İeronomios din ve Kilise arasındaki ilişkileri düzenleyen 15 maddelik ortak bildiride anlaştıklarını açıkladı - Mutabakata göre, Ortodoks Kilisesi'ne bağlı din görevlileri memurluktan çıkarılacak ancak maaşların toplamı kadar miktar bütçeden Kilise'ye aktarılacak

ATİNA (AA) - Yunanistan'da din görevlilerinin devlet memurluğundan çıkarılmasının planlandığı açıklandı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Yunan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu İeronomios hükümetin planladığı Anayasa değişikliği tartışmaları kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Çipras ve İeronomios basın toplantısı düzenleyerek, din adamlarının maaşları, Kilise'nin varlıkları, devlet ile din işlerinin düzenlenmesi konularında 15 maddelik bir mutabakat sağlandığını açıkladı.

Amaçlarının Yunan devletinin doğumuna ve oluşumuna katkısını göz önünde bulundurarak Kilise'nin özerkliğini güçlendirmek olduğunu belirten Çipras, "Hem devlet hem de Kilise'ye fayda sağlayacak tarihi bir adım çabasındayız." dedi.

Çipras, rahiplerin bundan sonra devlet memuru olmaktan çıkarılmasını planladıklarını belirterek, din görevlilerinin maaşları miktarındaki ödeneğin her yıl Kilise'ye bağlı bir fona aktarılacağını ifade etti.

Ayrıca, devlet ve Kilise arasında tartışmalı olan mülkiyetlere ilişkin bir ortak komite oluşturulacağını kaydeden Çipras, mülklere ilişkin gelir ve yükümlülüklerin iki taraf arasında ortak olarak paylaşılacağını bildirdi.

Başpiskopos İeronomios da "Bu mutabakat, karşılıklı saygı çerçevesinde ilerleme niyetinde olduğumuzun göstergesi." ifadesini kullandı.

Kilise'nin çok geniş mal varlığına sahip olduğu iddiasını "efsane" olarak niteleyen İeronomios, anlaşma ile Kilise'nin daha işlevsel bir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yunan basınında yapılan yorumlara göre, hükümetin sunmayı planladığı anayasa değişiklikleri kapsamında Yunan devletinin dini tarafsızlığına yönelik bir ifade eklenmesi planlanıyor.

Başbakan Çipras, konuya ilişkin açıklamasında, "Gerek kilise gerek devletin rollerini belirleyecek yeni bir çerçeve arzu ediyoruz. Yunan devletinin dini tarafsızlığının anayasa içinde net bir şekilde belirlenmesinin zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...
Mersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı! Ekipler alarma geçtiMersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı! Ekipler alarma geçti
İYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldıİYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleksis Çipras Ortodoks Kilisesi Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül

Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

İlginizi Çekebilir

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

TRT Müzik'te büyük tartışma yaratacak yorum: 'Cuma namazı' yerine 'Millet Bahçesi'

TRT Müzik'te büyük tartışma yaratacak yorum: 'Cuma namazı' yerine 'Millet Bahçesi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı! Ekipler alarma geçti

Mersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı! Ekipler alarma geçti

İYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı

İYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.