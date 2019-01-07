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Yunanistan'da sele kapılan 3 kişinin cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 14:47 | Son Güncelleme

Yunanistan'da sele kapılan 3 kişinin cesedine ulaşıldı

GÜMÜLCİNE (AA) – Yunanistan’da sel sularına kapılan 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Başkent Atina yakınlarındaki Keratea bölgesinde iki gün önce alışveriş yapmak için evlerinden çıktıktan sonra otomobilleriyle sel sularına kapılan 1'i kadın, 3 kişinin cesedi bulundu.

Ülkenin özellikle kuzey ve batı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağmur ve kar yağışları, hayatı zorlaştırdı.

Halkidiki Yarımadası’nda, yoğun kar yağışı nedeniyle acil durum ilan edilirken, hava sıcaklığının bazı yerlerde -19 derecenin altına düştüğü, Makedonya ve Trakya bölgesinde yolların kapandığı, aşırı buzlanma ve tipi sebebiyle bazı bölgelerde okulların tatil edildiği, Selanik'te enerji hatlarında büyük hasar meydana geldiği ve aşırı soğuk hava dalgasının kara ve demir yolu ulaşımında da aksamalara sebep olduğu kaydedildi.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Amintio bölgesindeki bir otelde 3 gün mahsur kalan ve yiyecekleri tükenen tatilcilerin, son anda kurtarıldığı belirtildi.

Bu arada, yoğun kar yağışı ve fırtına yüzünden Selanik Havaalanı'nda bazı uçuşlar iptal edilirken Londra - Selanik seferi yapan Ryanair şirketine ait bir yolcu uçağının, havanın elverişsiz olması nedeniyle Selanik yerine Romanya'nın Timişoara Havalimanı'na inmek zorunda kaldığı bildirildi.

Ülkeyi etkisi altına alan soğuk havanın gelecek günlerde de devam edeceğini belirten Yunan yetkililer, sürücüleri gizli buzlanmaya karşı uyardı.

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3 ölü kötü hava koşulları Yunanistan

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