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Yunanistan'da şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 17:08 | Son Güncelleme

Ülkede şiddetli rüzgar sebebiyle gemi seferleri iptal edildi

ATİNA (AA) - Yunanistan'da ana kara ve adalar arasında yapılan gemi seferlerinin şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

Başkent Atina yakınlarında Pire, Rafina ve Lavrio Liman Müdürlükleri, hızı zaman zaman saatte 100 kilometreye yaklaşan rüzgar nedeniyle gemi seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Dünden bu yana devam eden kötü hava şartlarının gemi seferlerini etkilemesi sebebiyle, 10 binlerce yolcu mağdur olacağı belirtildi.

Öte yandan, Ege Denizi'ndeki Mikonos, Andros ve Tinos adalarında da fırtına sebebiyle okulların bir gün tatil edildiği açıklandı.

- Mültecilere kötü haber

Midilli Adası'ndaki kötü yaşam koşullarıyla tepki çeken Moria mülteci kampının boşaltılması çalışmalarına fırtına sebebiyle ara verilecek.

Üç bin kapasiteli Moria kampındaki 10 bin mültecinin bir kısmı, özellikle sivil toplum kuruluşlarının aşırı kalabalık ve elverişsiz ortama yönelik tepkilerinin ardından Yunan hükümeti tarafından ana karadaki kamplara taşınıyordu.

Fırtına sebebiyle gemilerin kalkamayacağı ve mültecilerin taşınamayacağı belirtildi.

Göç Politikaları Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün 400 mültecinin taşınması planlanıyordu. Bakanlık tarafından, gelecek 10 gün içerisinde yaklaşık 2 bin mültecinin taşınacağı açıklanmıştı.

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