Yunanistan'da şüpheli toz paniği

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'da, bazı yüksek eğitim kurumlarına gönderilen mektuplardan çıkan şüpheli toz paniğe sebep oldu.

Yerel medyadaki haberlere göre, Yunanistan'daki Ege Üniversitesinin Midilli Adası'ndaki kampüsüne, Rektör Hrisi Vicilaki adına Hindistan'dan gönderilen mektuptan toz çıktı.

Mektupla temas eden 1'i polis 7 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Midilli Hastanesinde kontrol altına alınırken, üniversite binasına girişler yasaklandı ve tüm akademik ile idari hizmetler durduruldu.

Araştırmalar sonucunda ülkenin çeşitli yerlerindeki 11 yüksek eğitim kurumuna da aynı şekilde mektup gönderildiği tespit edildi.

Hristiyanların Noel Bayramı öncesinde gönderildiği belirlenen mektuplarda "İslami propaganda" içerikli broşürler bulunduğu kaydedildi.

Mektuplar Atina'dan gönderilen özel ekipler tarafından incelenmeye alınırken, bazı kurumlardaki memurların mektuplarda önemli bir şey bulunmadığına karar vererek ve zarfın üzerindeki pulları keserek mektupları çöpe attıkları belirtildi.

Öte yandan, mektuplardan çıkan toz üzerinde Yunanistan Devlet Genel Laboratuvarı'nda yapılan incelemenin tamamlandığı ve maddenin zararsız içerikli çıktığı bildirildi.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, önlem olarak hastanelere sevk edilen Midilli'de 7, Korfu Adası'nda 4 ve Volos'taki 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

