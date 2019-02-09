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Yunanistan'da terörist Kufodinas'a yeniden 6 günlük izin

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 23:42 | Son Güncelleme

Volos kentindeki açık cezaevinde tutuklu bulunan Kufodinas, 28 Şubat’tan itibaren adli kontrol şartıyla 6 günlük izin kullanacak

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas’a, tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkması için bir kez daha izin verildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, kısa bir süre önce yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi’nden Volos kentindeki açık cezaevine nakledilen Kufodinas, 28 Şubat’tan itibaren adli kontrol şartıyla 6 günlük izin kullanacak.

Terör suçlarından 11 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen "Lukas" kod adlı Kufodinas’a, daha önce de 6 kez cezaevi kurulunca izin verilmişti. Son izni yaklaşık bir ay önce kullanan Kufodinas 6 gün cezaevi dışında kalmıştı.

Yunanistan'da yasalar, cezaevinde 8 yıl kalan mahkumlara izin hakkı tanıyor. Cezaevi kurulunca onaylanan izinlerde, mahkumun işlediği suçlar değil, cezaevindeki tutumu göz önüne alınıyor.

17 Kasım terör örgütü, 1991-1994 yıllarında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu'nu öldürmüş, Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım'ı yaralamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Kufodinas Yunanistan

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