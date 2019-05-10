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Yunanistan'da terörist Kufonidas'ın izin talebi reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

Yunanistan'da terörist Kufonidas'ın izin talebi reddedildi

ATİNA (AA) - Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'ın bulunduğu cezaevinden yaptığı izin talebi reddedildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Volos Ceza Mahkemesi Kufodinas'ın izin talebini "işlediği suçlardan pişmanlık duymadığı" gerekçesiyle reddetti.

Daha önce yaklaşık 2 yıllık bir dönemde toplam 6 kez izin verilerek dışarı çıkan Kufodinas'ın bir önceki talebi reddedilince açlık grevine başlamıştı. Kufodinas, kontrol altında tutulmak üzere hastaneye kaldırılmıştı.

Kufodinas, geçen yıl sonunda yüksek güvenlikli Koridallos Kapalı Cezaevi'nden Volos kentindeki bir açık cezaevine nakledilmişti.

Terör suçlarından 16 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen "Lukas" kod adlı Kufodinas'ın daha önce aldığı izinler ve açık cezaevine nakledilmesi, başta Türkiye olmak üzere ABD ve İngiltere'nin tepkilerine neden olmuştu.

Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Diplomatlarımızın canına kıymış hükümlü bir teröriste hoşgörü gösterilmesi, şehitlerimizin anısına ve acılı ailelerine yapılan büyük bir saygısızlıktır." ifadelerine yer verilerek, karar kınanmıştı.

Yunanistan'da yasalar, cezaevinde 8 yıl kalan mahkumlara izin hakkı tanıyor. Cezaevi kurulunca onaylanan izinlerde, mahkumun işlediği suçlar değil, cezaevindeki tutumu göz önüne alınıyor.

17 Kasım terör örgütü, 1991-1994 yıllarında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu'nu öldürmüş, Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım'ı yaralamıştı.

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17 Kasım Dimitris Kufodinas Yunanistan

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