Yunanistan’da Türkiye alarmı

Artışa Türkiye’nin politika değişikliğinin neden olduğunu düşünen Yunanistan geçişlerin daha da artabileceği uyarısında bulundu.Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısında son dönemde kaydedilen hızlı artış Atina'yı alarma geçirdi. Sığınmacı geçişlerinde son üç yılın en yüksek rakamlarına ulaşılırken Yunan yetkililer sayının daha da artmasını bekliyor.

Yunanistan'ın göçmenlerden sorumlu Sivil Savunma Bakanı Yorgo Kumuçakos, "Yunanistan'a geçme hedefiyle İzmir ve çevresine binlerce sığınmacının yığıldığı” uyarısında bulundu.

Resmi rakamlara göre sadece Salı günü Türk kıyılarından denize açılan 800 sığınmacı Yunan adalarına geçmiş, Çarşamba günü de Yunan adalarına varanların sayısı 562'yi bulmuştu.

Adalar dolup taşıyor

Son iki ayda Yunanistan'a Türkiye'den geçişlerin yoğunlaşması nedeniyle Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy ve İleryoz adalarındaki kamplarda yoğunluğun daha da arttığı belirtiliyor. Nisan ayından bu yana Yunan adalarındaki sığınmacıların sayısının neredeyse iki kat artışla 14 binden 27 bine yükseldiği kaydedildi.