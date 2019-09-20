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Yunanistan’da Türkiye alarmı

20.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Türk kıyılarından Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısı Nisan’dan bu yana iki kat arttı.

Yunanistan’da Türkiye alarmı

Artışa Türkiye’nin politika değişikliğinin neden olduğunu düşünen Yunanistan geçişlerin daha da artabileceği uyarısında bulundu.Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısında son dönemde kaydedilen hızlı artış Atina'yı alarma geçirdi. Sığınmacı geçişlerinde son üç yılın en yüksek rakamlarına ulaşılırken Yunan yetkililer sayının daha da artmasını bekliyor.

Yunanistan'ın göçmenlerden sorumlu Sivil Savunma Bakanı Yorgo Kumuçakos, "Yunanistan'a geçme hedefiyle İzmir ve çevresine binlerce sığınmacının yığıldığı” uyarısında bulundu.

Resmi rakamlara göre sadece Salı günü Türk kıyılarından denize açılan 800 sığınmacı Yunan adalarına geçmiş, Çarşamba günü de Yunan adalarına varanların sayısı 562'yi bulmuştu.

Adalar dolup taşıyor

Son iki ayda Yunanistan'a Türkiye'den geçişlerin yoğunlaşması nedeniyle Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy ve İleryoz adalarındaki kamplarda yoğunluğun daha da arttığı belirtiliyor. Nisan ayından bu yana Yunan adalarındaki sığınmacıların sayısının neredeyse iki kat artışla 14 binden 27 bine yükseldiği kaydedildi.

Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısı 2017'de 29 bin 718 ve 2018'de 32 bin 494 olarak kaydedilirken 2019 yılı başından 15 Eylül'e kadarki dönemde toplam 38 bin 598 kişi Yunan adalarına vardı.

Avrupa endişeli

Sığınmacı akınının en yoğun olduğu dönemde 2015-2016 yıllarında Yunanistan ve Balkan rotası üzerinden Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacılar Avrupa'da siyasi krize yol açmış, 2016 yılı Mart ayında Türkiye ile imzalanan mülteci mutabakatı sonrasında Avrupa'ya sığınmacı geçişlerinde belirgin düşüş kaydedilmişti.

Son dönemde Türkiye'den geçişlerdeki artışa, Ankara'nın tavrındaki değişikliğin neden olduğu düşünülüyor. Yunan yetkililer, Türkiye'nin kendi toprakları içinde Suriyeli sığınmacılarla ilgili aldığı önlemlerin, riskli yolculuğu göze alanların sayısını artırdığını tahmin ediyor. Kayıtsız Suriyelilerin İstanbul'dan gönderilmesi gibi adımlar atan Ankara, Türkiye'deki Suriyelilerin yerleştirilmesi için Suriye'de güvenli bölge kurulmasına çalışıyor. Türk hükümeti ayrıca Avrupa'yı da mülteciler konusunda taahhüt ettiği yardımları yerine getirmemekle suçluyor.

DW,dpa/BK,MK

© Deutsche Welle Türkçe

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