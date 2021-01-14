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Yunanistan'da üniversiteliler sokağa döküldü

14.01.2021 18:32 | Son Güncelleme:
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Yunanistan'da üniversiteliler sokağa döküldü

Yunanistan'da üniversite öğrencileri, kampüslere polis güçleri konuşlandırmak isteyen hükümeti protesto için sokaklara döküldü.

Yunanistan'da üniversite öğrencileri, hükümetin kampüslere polis güçleri konuşlandırma planına karşı sokaklara döküldü.

Atina, Selanik ve Patras kentlerinde gösteri düzenleyen öğrenciler, "Polis kampüslerden dışarı" sloganları attı. Atina'da bir caddeyi kapatmaya çalışan öğrencilere polis müdahale etti, polisle öğrenciler arasında küçük çaplı olaylar çıktı.

Yunanistan'da Eğitim Bakanlığı ile polisin de bağlı olduğu Vatandaşı Koruma Bakanlığı, kampüslerde asayişi sağlamak üzere bin kişilik polis gücü oluşturma planını açıklamıştı. Polis memurlarının ateşli silah taşımaması, ancak cop ve biber gazı ile donatılması öngörülüyor.

Hükümet sözcüsü: Üniversiteler gelişemiyor

Hükümet sözcüsü Hristos Tarantilis, Yunanistan'da üniversitelerin çalışmalarının on yıllardır personele yönelik şiddet olayları ve çatışmalar nedeniyle sekteye uğradığına, kongreler gibi etkinliklerin ertelenmek zorunda kaldığına işaret ederek "Bazı şeylerin artık değişmesi gerekiyor. Şiddet ve hukuksuzluklar nedeniyle üniversiteler gelişimde zorluk çekiyor" dedi.

Ekim ayında Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi Rektörünün odası maskeli öğrenciler tarafından basılarak rektörün boynuna "Oturma eylemleriyle dayanışma" yazılı pankart asılmış, olay kamuoyunda büyük tepki görmüştü.

Yunanistan'da askeri cunta döneminde 1967-1974 yılları arasında polisin üniversite öğrencilerine uyguladığı şiddet ve cinayetler nedeniyle üniversitelere polisin girmesi ülke kamuoyunda son derece hassas bir konu.

Muhalefet, Başbakan Kiryakos Mitsotakis hükümetini, koronavirüs bahanesiyle üniversitelerdeki gösterileri engellemeye çalışmak ve göstericilere karşı polis zoru kullanmakla suçluyor.

AFP/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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