Yunanistan'da yaklaşık 1,2 ton kokain ele geçirildi

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'ın batısında yer alan Astakos şehrinde 1,18 ton kokain ele geçirildi.

Yunan yetkililer, Astakos'da bir pansiyonda yapılan aramada ele geçirilen kokainin yelkenli ile Karayip adalarından Yunanistan'a getirildiğini açıkladı.

Narkotik şube ekiplerinin sürdürdüğü operasyonda uyuşturucunun yanı sıra, 1 adet kalaşnikof tüfek, 4 adet çeşitli çaplarda tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda yabancı uyruklu 8 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Uyuşturucu şebekesinin, kokaini, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerine göndermeyi planladığı aktarıldı.

