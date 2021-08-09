Yunanistan'da yangınlar: 2 binden fazla kişi Evia Adası'ndan güvenli bölgelere sevk edildi

Yunanistan'da orman yangınları 7. gününe girdi. Zarar gören ormanlık alanların 650 bin dönümden fazla olacağı belirtiliyor. Yangınların ormanlık alanlara en çok zarar verdiği yer ise Evia (Eğriboz) Adası.

Evia'da en az 250 bin dönüm ormanlık alanın kül olduğu ve özellikle adanın kuzey bölgelerindeki sayfiye yerlerinde, birçok ev, tarla ve çiftliğin yandığı bildiriliyor.

Hükümet yetkilileri, "yangınlar yaklaşırken, halkın yerleşim bölgelerini terketmeleri için cep telefonlarından yapılan acil durum çağrılarının" can kayıplarını önlediğini söyledi.

Evia'nın kuzeyinde devam eden yangınlar nedeniyle, onlarca köy ve sayfiye yeri boşaltıldı. 2 binden fazla kişi feribotlarla güvenli bölgelere sevk edildi. Bu kişiler arasında engelliler ve yaşlılar da var.

Diğer bölgelerde son durum ne?

Başkent Atina çevresindeki yangınlar, rüzgarın da dinmesiyle kontrol altına alındı ancak yetkililer, gün içinde hava sıcaklığının artması sonrası yangınların yeniden başlayabileceği uyarısında bulunuyor.

Mora Yarımadası'nda üç ayrı yerde çıkan orman yangınlarının da kısmen kontrol altına alındığı açıklandı.

Bu arada Yunanistran'ın batısındaki Zakinthos adasında çıkan yangını söndürmek için havalanan PZL tipi itfaiye uçaklarından biri, arızalanınca, ormanlık bölgeye mecburi iniş yaptı. 35 yaşındaki pilot ise kendisini kurtarmayı başardı.

Yunanistan'a bazı AB üyeleri dahil 24 ülke, yangın söndürme çalışmalarında yardım etti.

ABD, Rusya, İsrail, Mısır, Katar; AB dışından Yunanistan'a yardım eden ülkelerden bazıları.

Halk şikayetçi**, muhalefet eleştiriyor**

Yangınlardan büyük zarar gören yerleşim merkezlerinde halk, devlete bağlı birimlerin yangın söndürme çalışmalarında yeterli olmamasından şikayetçi oluyor.

Muhalefet partileri de hükümeti "zamanında gerekli önlemleri almadığı" gerekçesiyle eleştiriyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kendilerine yardım eden tüm ülkelere teşekkür etti.

Miçotakis, 40-45 derecelik hava sıcaklığının ve şiddetli rüzgarların devam edeceği tahmin edilen 15 Ağustos'a kadar tüm ormanlık alanlarda teyakkuz durumunun devam edeceğini açıkladı.

Ülke tarihinde ilk kez bu denli uzun süreli yangınlara tanık olan Yunanistan'da, yangın yerlerine canlı bağlantılarla sürekli yayınlar yapan Yunan TV kanalları, aynı anda Türkiye'deki yangınlara da yer veriyor.

