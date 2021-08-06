Yunanistan'da Yangınlar Nedeniyle Eğriboz Adası Boşaltıldı

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Eğriboz Adası’nda devam eden orman yangınlarının kıyıya kadar ulaşması üzerine yüzlerce kişi sahil güvenlik gemileriyle adadan tahliye edildi.

Yunan Sahil Güvenlik Botları ve turistik tekneler adadaki yangının büyümesi üzerine 631 kişiyi adadan tahliye etti. Adada çam ormanlarında Salı günü başlayan yangın kontrol altına alınamayınca sahile kadar indi.

Yetkililer adadaki herkesin tahliye edilerek güvenli bir bölgeye ulaştırıldığını açıkladı.

Yangın nedeniyle çıkan dumanlar başkent Atina’nın kuzey bölgesinde gökyüzünü kapladı.

Yangınlar nedeniyle Atina’yla ülkenin kuzeyi arasındaki otoyol bölgesindeki mahallelerde boşaltıldı. Bölgede çok sayıda itfaiye eri yangına havadan ve karadan müdahale ediyorlar.

Ülkede son bir haftadır devam eden 40 derece üzeri sıcakların ve rüzgarın bugün de devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer yangınlar nedeniyle şu ana kadar en az 9 kişinin yaralanarak hastanede tedavi altına alındıklarını açıkladı.

