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Yunanistan'da yeni kabine yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 13:45 | Son Güncelleme

İktidara gelen Başbakan Kiriakos Miçotakis'in kabinesi dini törenle yemin ederek göreve başladı - Bakanlar kurulunda Meclis dışından 21 üye bulunuyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'da erken genel seçimin ardından tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin bakanlar kurulu yemin ederek göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ve Atina Başpiskoposu İeronimos'un yönettiği dini törende yeni kabinenin üyeleri yemin etti.

Törende Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve yeni Başbakan Kiriakos Miçotakis'in yanı sıra yeni bakanların aileleri de hazır bulundu.

- Meclis dışından 21 üye

Yeni kabine, başbakan, başbakan yardımcıları, hükümet sözcüsü ve 17 bakanın yanı sıra 29 bakan yardımcısından oluşuyor.

Yeni bakanlar kurulunda yalnızca 5 kadının bulunması ise dikkat çekti.

Meclis dışından 21 teknokrat ismin yer aldığı kabinede, Miçotakis'in parti içi dengeleri dikkate aldığı belirtiliyor.

Miçotakis'in yardımcılığını daha önce geçici hükümette başbakanlık görevini yürüten Panagiotis Pikrammenos yapacak.

Kabinede Dışişleri Bakanlığına, daha önce Adalet, Kamu Güvenliği ve Kalkınma bakanlıkları görevlerinde bulunan Nikos Dendias getirildi. Ekonomik krizin etkilerinden kurtulmaya çalışan ülkede Maliye Bakanlığı koltuğuna Hristos Staikouras oturacak.

Yeni hükümetin Savunma Bakanı da Nikos Panagiotopoulos oldu. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Panagiotopoulos'un yardımcılığına ise mart ayına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığında bulunan Alkiviadis Stefanis getirildi.

Kabinede dikkat çeken bir diğer isim ise Türk diplomatları da şehit eden 17 Kasım terör örgütü ve bazı aşırı sol örgütlerin çökertilmesinde rol alan Kamu Güvenliği Bakanı Mihalis Hrisohoidis oldu.

Yeni bakanlar, bugün seleflerinden koltuklarını devralacaklar. İlk bakanlar kurulu toplantısı ise yarın yapılacak.

- Mecliste 5 eski başbakan

Öte yandan, Yunanistan'da 300 sandalyeli Meclise 61 kadın milletvekili seçildi. ND ve SYRIZA'dan 23'er kadın vekil Meclis sandalyelerinde yer alacak.

Bir diğer dikkat çeken nokta ise, bu dönem Meclis sıralarında 5 eski başbakan oturacak. SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın yanı sıra Yeni Demokrasi iktidarlarında Başbakanlık yapan Antonis Samaras ve Kostas Karamanlis milletvekili olarak parlamentoya girdi. Yeni kabinedeki Başbakan Yardımcısı Pikrammenos ve eski PASOK lideri Yorgo Papandreu da mecliste yer alan diğer eski başbakanlar oldu.

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