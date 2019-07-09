Yunanistan'da yeni kabine yemin etti

Yeni hükümetin Savunma Bakanı da Nikos Panagiotopoulos oldu. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Panagiotopoulos'un yardımcılığına ise mart ayına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığında bulunan Alkiviadis Stefanis getirildi.

Kabinede dikkat çeken bir diğer isim ise Türk diplomatları da şehit eden 17 Kasım terör örgütü ve bazı aşırı sol örgütlerin çökertilmesinde rol alan Kamu Güvenliği Bakanı Mihalis Hrisohoidis oldu.

Yeni bakanlar, bugün seleflerinden koltuklarını devralacaklar. İlk bakanlar kurulu toplantısı ise yarın yapılacak.

- Mecliste 5 eski başbakan

Öte yandan, Yunanistan'da 300 sandalyeli Meclise 61 kadın milletvekili seçildi. ND ve SYRIZA'dan 23'er kadın vekil Meclis sandalyelerinde yer alacak.

Bir diğer dikkat çeken nokta ise, bu dönem Meclis sıralarında 5 eski başbakan oturacak. SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın yanı sıra Yeni Demokrasi iktidarlarında Başbakanlık yapan Antonis Samaras ve Kostas Karamanlis milletvekili olarak parlamentoya girdi. Yeni kabinedeki Başbakan Yardımcısı Pikrammenos ve eski PASOK lideri Yorgo Papandreu da mecliste yer alan diğer eski başbakanlar oldu.

