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Yunanistan'da yeni Savunma Bakanı görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 16:05 | Son Güncelleme

Yaklaşık 3,5 yıldır Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Evangelos Apostolakis, Savunma Bakanlığı görevini Panos Kammenos'tan devraldı - Eski Bakan Kammenos, Makedonya ile "isim anlaşması" sebebiyle iş birliğine devam edemeyeceklerini belirterek Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmişti

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın yeni Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, düzenlenen törenle görevi Panos Kammenos'tan devraldı.

Apostolakis'in göreve başlaması nedeniyle Savunma Bakanlığında tören düzenlendi.

Ülkede 2015'ten beri Genelkurmay Başkanı olan Apostolakis, görevi eski Savunma Bakanı Panos Kammenos'tan devraldı.

Apostolakis, burada yaptığı konuşmada, "Çatışma yolu da iş birliği yolu da mevcut. Ne zaman iş birliği gerçekleşirse o zaman refah oluştu. Bunu komşularımıza hatırlatmak isterim. Ama ne zaman milliyetçilik baş gösterdi o zaman halklar da çöküntü yaşadı." ifadelerini kullandı.

Apostolakis, dün akşam Cumhurbaşkanlığında düzenlenen ve Başbakan Aleksis Çipras'ın da katıldığı törenle dini yemin ederek resmen bakanlık görevine başlamıştı.

Apostolakis'in yerine de Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Korgeneral Konstantinos Floros getirildi.

- Tören için jetler havalandı

Öte yandan, ilk kez bir Savunma Bakanının devir teslim töreni için iki Mirage 2000 uçağı havalandı.

Yunan basını, savaş uçaklarının tören için havalanmasını, eski Bakan Kammenos'un "gövde gösterisi" olarak nitelendirdi.

Kammenos, Makedonya ile "isim anlaşması" sebebiyle iş birliğine devam edemeyeceklerini belirterek, partisinin hükümetten ayrılacağını açıklamış ve Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmişti.

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Evangelos Apostolakis panos kammenos savunma bakanı Yunanistan

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