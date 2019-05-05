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Yunanistan'da yeni Turizm Bakanı Thanasis Theoharopulos oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 02:31 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak için görevinden ayrılan eski Turizm Bakanı Elena Kundura’nın yerine DHMAR Partisi Genel Başkanı Theoharopulos atandı

ATİNA (AA) - Yunanistan’da, görevinden ayrılan eski Turizm Bakanı Elena Kundura’nın yerine Demokratik Sol Partinin (DHMAR) Genel Başkanı Thanasis Theoharopulos atandı.

Yunanistan Başbakanlık Bürosundan yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak için önceki gün görevinden istifa eden Kundura’dan boşalan Turizm Bakanlığına DHMAR Genel Başkanı Theoharopulos’un atandığı belirtildi.

Teoharopulos, akşam saatlerinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Teoharopulos’un lideri olduğu DHMAR, daha önce içerisinde yer aldığı Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Başkanı Fofi Gennimata liderliğinde kurulan Değişiklik Hareketinden (KİNAL) Prespa anlaşması konusundaki farklılıkları nedeniyle ayrılma kararı almıştı.

Parti merkezinden yapılan açıklamada, DHMAR’ın bundan sonra hükümetteki sol ittifak SYRİZA ile mutabakata vardığı belirli bir program kapsamında birlikte hareket etme kararı aldığı belirtilmişti.

Thanasis Theoharopulos, 1978 yılında Veria şehrinde doğdu. Selanik Aristotelyos Üniversitesini bitiren Teoharopulos, Avrupa’da tarım politikası alanlarında çeşitli araştırmalarda yer aldı. DHMAR’ın kurucu üyeleri arasında yer alan Teoharopulos 2015’te parti başkanlığına seçildi.

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Yeni Turizm Bakanı Yunanistan

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