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Yunanistan'da zirve için "şark pazarı" yorumu

11.12.2020 13:20 | Son Güncelleme:
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Yunanistan ve Kıbrıs medyası AB zirvesinden Türkiye’ye sert yaptırımların çıkmamasını eleştirdi.

Kathimerini zirve için "şark pazarı" ifadesini kullandı.Yunan ve Kıbrıs medyası AB liderler zirvesinde Türkiye ile ilgili alınan aşamalı yaptırım kararını "zayıf ve başarısız" ifadeleriyle eleştirdi.

Muhafazakar çizgideki Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye yaptırımlarının da masaya yatırıldığı ve gece yarısına kadar süren AB zirvesini, "şark pazarında bir gece gibiydi" sözleriyle değerlendirdi.

Gazete, Berlin, Roma ve Madrid'in yaptırımların ertelenmesinde ısrarlı olduğunu öne sürerek, AB liderlerinin müstakbel ABD Başkanı Joe Biden'ın "Türkiye üzerinde ılımlı bir etkiye sahip olacağını umarak göreve gelmesini bekliyorlar" ifadesine yer verdi.

Kıbrıs'tan yayın yapan haber portalı Philenews de konu ile ilgili haberinde, AB liderler zirvesinde Türkiye ile ilgili alınan kararı eleştirdi. Portalda yer alan haberde, "Türkiye için yeni bir lütuf dönemi" ifadesi kullanıldı.

Mitsotakis de hayal kırıklığına uğramış

İnternet haber portalı Politico da diplomatik kaynaklara dayandırdığı bir haberde, alınan kararın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'i de hayal kırıklığına uğrattığını ileri sürdü. Haberde, Yunan başbakanının, "Avrupa, 'eğer' ve 'ama' arasında sıkışıp kaldı" şeklinde tepkisini dile getirdiği belirtildi.

Yunanistan ve Kıbrıs, Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye‘ye silah ambargosu da dahil olmak üzere sert yaptırımlar talep etmiş , ancak bu talepler zirvede kabul görmemişti. AB liderleri, şu aşamada Türkiye'ye yönelik ağır yaptırımlardan kaçınarak, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleriyle bağlantılı ek kişi ve kuruluşların yaptırım listesine dahil edilmesini kararlaştırdı. Liderler, yaptırımların kapsamının genişletilmesi konusunu ise Mart ayında yapılacak zirveye ertelemiş oldu.

Anlaşmazlığın nedeni

Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye'yi uluslararası deniz hukukuna göre kendilerine ait olduğunu savundukları deniz bölgelerinde doğal gaz aramakla suçluyor. Türkiye ise, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalamadığını ve sismik faaliyetlerin gerçekleştirildiği bölgelerin Türkiye'nin kıta sahanlığına ait olduğunu savunuyor.

AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini "yasa dışı" ilan ederek Yunanistan ve Kıbrıs'a tam destek vermişti.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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