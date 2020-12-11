Yunanistan'da zirve için "şark pazarı" yorumu

Kathimerini zirve için "şark pazarı" ifadesini kullandı.Yunan ve Kıbrıs medyası AB liderler zirvesinde Türkiye ile ilgili alınan aşamalı yaptırım kararını "zayıf ve başarısız" ifadeleriyle eleştirdi.

Muhafazakar çizgideki Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye yaptırımlarının da masaya yatırıldığı ve gece yarısına kadar süren AB zirvesini, "şark pazarında bir gece gibiydi" sözleriyle değerlendirdi.

Gazete, Berlin, Roma ve Madrid'in yaptırımların ertelenmesinde ısrarlı olduğunu öne sürerek, AB liderlerinin müstakbel ABD Başkanı Joe Biden'ın "Türkiye üzerinde ılımlı bir etkiye sahip olacağını umarak göreve gelmesini bekliyorlar" ifadesine yer verdi.

Kıbrıs'tan yayın yapan haber portalı Philenews de konu ile ilgili haberinde, AB liderler zirvesinde Türkiye ile ilgili alınan kararı eleştirdi. Portalda yer alan haberde, "Türkiye için yeni bir lütuf dönemi" ifadesi kullanıldı.

Mitsotakis de hayal kırıklığına uğramış

İnternet haber portalı Politico da diplomatik kaynaklara dayandırdığı bir haberde, alınan kararın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'i de hayal kırıklığına uğrattığını ileri sürdü. Haberde, Yunan başbakanının, "Avrupa, 'eğer' ve 'ama' arasında sıkışıp kaldı" şeklinde tepkisini dile getirdiği belirtildi.