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Yunanistan'daki "Andromeda" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 21:44 | Son Güncelleme

Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan "Andromeda" gemisine ilişkin dava 23 Kasım'da devam edecek - Gemi kaptanlarının avukatı Angelakos Dimitris: - "İfadelerden, geminin ne kaçma teşebbüsünde bulunduğu ne de şüpheli bir kargo taşıdığı görülüyor. Bir sonraki tanık ifadelerinin ardından aklanacağımıza inanıyorum"

ATİNA (AA) - Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından, Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan gemiye ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Pire Üç Üyeli Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan Kaptan Aleksei Slebniovkov ve İkinci Kaptan Sergey Konstaninov ile bazı sanıklar ve geminin sahibi olan Yunanistan vatandaşı armatör Theodoros Rellos hazır bulundu.

Duruşmada, Tanzanya bandıralı "Andromeda" isimli gemideki patlayıcı maddenin sahibi Orica-Nitro ve HG isimli şirketleri temsil eden avukatlar suçlamaları reddederek, Yunan Sahil Güvenlik yetkililerinin alıkoyma işleminin yasal olmadığını savundu.

Yunan Sahil Güvenlik yetkililerinin de tanık olarak dinlendiği duruşma 23 Kasım'a ertelendi.

- "Mürettabat yetkililerle iş birliği içindeydi"

Kaptanların avukatı Angelakos Dimitris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunan yetkililerin ifadelerinde gemi mürettebatının arama ve istenen evraklara ilişkin iş birliği içinde olduğunu belirtmesinin olumlu olduğunu vurgulayarak, "Gümrük ve liman kontrolüyle ilgili tanıklar, mal manifestosu ile yükün bağdaştığını ve yasa dışı bir şey bulunmadığını söyledi. İfadelerden, geminin ne kaçma teşebbüsünde bulunduğu ne de şüpheli bir kargo taşıdığı görülüyor. Bir sonraki tanık ifadelerinin ardından aklanacağımıza inanıyorum." dedi.

7 Ocak'ta Girit'te alıkonulan gemi hakkında Türkiye inceleme başlatmıştı. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, gemiye verilen iznin Türkiye'den Libya'ya değil Etiyopya'ya mal taşınmasına ilişkin olduğunu belirtmiş, Ankara'nın Birleşmiş Milletler kararlarına titizlikle riayet ettiğini vurgulamıştı.

Yunan basınında çıkan haberlerde ise gemi Türkiye'den ayrıldıktan sonra ilk etapta Etiyopya rotasındayken Süveyş Kanalı'ndan geçmek istediği ancak geçiş ücreti ödenemediği için kanala giremediği belirtilmişti. Armatör Rellos ile mal sahibi şirket arasında yaşanan alacak karmaşası sırasında da geminin Libya'ya gittiği şüphesiyle Yunan sahil güvenliği tarafından alıkonulduğu ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Andromeda gemi Yunanistan

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