ATİNA (AA) - Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından, Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan gemiye ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Pire Üç Üyeli Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan Kaptan Aleksei Slebniovkov ve İkinci Kaptan Sergey Konstaninov ile bazı sanıklar ve geminin sahibi olan Yunanistan vatandaşı armatör Theodoros Rellos hazır bulundu.

Duruşmada, Tanzanya bandıralı "Andromeda" isimli gemideki patlayıcı maddenin sahibi Orica-Nitro ve HG isimli şirketleri temsil eden avukatlar suçlamaları reddederek, Yunan Sahil Güvenlik yetkililerinin alıkoyma işleminin yasal olmadığını savundu.

Yunan Sahil Güvenlik yetkililerinin de tanık olarak dinlendiği duruşma 23 Kasım'a ertelendi.

- "Mürettabat yetkililerle iş birliği içindeydi"

Kaptanların avukatı Angelakos Dimitris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunan yetkililerin ifadelerinde gemi mürettebatının arama ve istenen evraklara ilişkin iş birliği içinde olduğunu belirtmesinin olumlu olduğunu vurgulayarak, "Gümrük ve liman kontrolüyle ilgili tanıklar, mal manifestosu ile yükün bağdaştığını ve yasa dışı bir şey bulunmadığını söyledi. İfadelerden, geminin ne kaçma teşebbüsünde bulunduğu ne de şüpheli bir kargo taşıdığı görülüyor. Bir sonraki tanık ifadelerinin ardından aklanacağımıza inanıyorum." dedi.