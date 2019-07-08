HABER

Yunanistan'daki erken genel seçim

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 09:23 | Son Güncelleme

Ülkede dün yapılan seçimlerde Batı Trakya Türk azınlığı 3 milletvekili çıkardı - Rodop'ta KİNAL Partisinden İlhan Ahmet, İskeçe'de SYRİZA Partisinden Hüseyin Zeybek ve KİNAL Partisinden Burhan Baran Meclise girmeye hak kazandı - Burhan Baran: - "Yeni dönemde öncelikli olarak azınlık toplumunun karşılaştığı sorunların çözümü için mücadele edeceğim"

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan’da dün yapılan erken genel seçimlerde Batı Trakya Türk azınlığına mensup 3 aday Meclise girmeye hak kazandı.

Yunanistan İçişleri Bakanlığınca açıklanan resmi olmayan verilere göre, oyların yüzde 99,2’sinin sayıldığı seçimlerde, Rodop ilinde Değişiklik Hareketi Partisinden (KİNAL) İlhan Ahmet, İskeçe ilinde Radikal Sol İttifak Partisinden (SYRİZA) Hüseyin Zeybek ve KİNAL’den Burhan Baran milletvekili seçildi.

İskeçe'de asıl mesleği psikiyatr olan 58 yaşındaki Baran ilk defa Yunan parlamentosuna girerken, Ahmet ve Zeybek 2015’te yapılan seçimlerde listelerinde birinci olarak seçilmişlerdi.

İlhan Ahmet seçim sonuçlarının belli olmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, azınlık seçmeninin kendisine gösterdiği güven için teşekkür ederek, Türk azınlığın haklarını parlamentoda en etkin şekilde savunmaya devam edeceğini söyledi.

Ahmet, azınlığın gasp edilen haklarının iadesi ve refahı için bir dizi plan ve projeleri bulunduğunu, bunları hayata geçirmek için gayret sarf edeceklerini ifade etti.

İskeçe’de KİNAL listesinden seçilen Burhan Baran da İskeçe ilinde uzun bir aradan sonra yeniden 2 Türk milletvekili seçildiğine işaret ederek, bunun aslında azınlık seçmeninin bir başarısı olduğunu vurguladı.

Yeni dönemde öncelikli olarak azınlık toplumunun karşılaştığı sorunların çözümü için mücadele edeceğini belirten Baran, diğer partilerden seçilen azınlık mensubu milletvekilleriyle çalışmaya hazır olduğunu anlattı.

Yunanistan’da 2015 yılında yapılan genel seçimlerde, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı, Rodop ilinden İlhan Ahmet, Mustafa Mustafa ve Ayhan Karayusuf’u, İskeçe’den de Hüseyin Zeybek’i vekil olarak parlamentoya göndermişti.

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Şen Şeftali Şenliği'nde üretici kasa kasa satış yaptıŞen Şeftali Şenliği'nde üretici kasa kasa satış yaptı
Karaman’da bağlanan araçlar otoparkları doldurduKaraman’da bağlanan araçlar otoparkları doldurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BATI TRAKYA serken seçim Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pendik'teki trafik magandası ifade vermek için emniyette

Pendik'teki trafik magandası ifade vermek için emniyette

Öküz ve eşek kılığına giren köylüler düğünlere renk katıyor

Kütahya'da ilginç anlar! Öküz ve eşek kılığına girip...

Günlük burç yorumları 8 Temmuz Pazartesi - Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3 yıl sonra yaşananları anlattı

15 Temmuz Gazisi 3 yıl sonra o geceyi anlattı

Kuzey Irak'a hava harekatı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

F-16'lar o bölgeleri bombaladı!

Eşinden ayrılınca bunalıma girdi, ikinci kez evini yaktı

Tiner döküp evini yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.