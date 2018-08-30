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Yunanistan'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 15:26 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bir ayı aşkın süre önce yaşanan yangında ölenlerin sayısı 98'e yükseldi

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e çıktığı bildirildi.

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, 83 yaşında bir kadının hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece Yunanistan tarihindeki en ölümcül yangın felaketinde 15'i hastanede olmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısı 98'e yükseldi.

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli bölgesinde ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarla sahil kenarındaki Mati ve civarındaki bölgelere kısa sürede ulaşan yangında, 187 kişi yaralanmış, yüzlerce ev ve araç kül olmuştu.

Aradan geçen bir ayı aşkın sürede bölgede, hasar tespit çalışmaları ve kullanılamaz hale gelen evlerin yıkım işlemleri sürüyor.

- 3 bin 200 kaçak yapı yıkılacak

Yunanistan eski Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas, yangının ardından istifa etmişti.

Öte yandan, özellikle başkentin de içinde bulunduğu Attiki eyaletinde kaçak yapıların yıkımlarına başlandı.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Yorgos Stathakis tarafından yapılan yazılı açıklamada, Atina'nın doğusundaki Sunio sahil bölgesinde 22 binanın yıkımı gerçekleştirilecek.

Açıklamada ayrıca, toplam 3 bin 200 kaçak yapının yıkılacağı kaydedildi.

Yangın felaketinde, sahildeki izinsiz yapılaşmanın etkili olduğu belirtiliyor. Yunan hükümeti, kaçak yapıların yıkımını kolaylaştıran yasa tasarısını geçen ay meclisten geçirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Yunanistan

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