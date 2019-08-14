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Yunanistan’daki orman yangını devam ediyor: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 13:08 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda dün çıkan orman yangını devam ederken, 8 kişinin yaralandığı ve bazı köylerin güvenlik amacıyla tahliye edildiği belirtildi.Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda dün çıkan orman yangını devam ederken, 8 kişinin yaralandığı ve bazı köylerin güvenlik amacıyla tahliye edildiği belirtildi.
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Adada alevler rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle yayılınca, bölgede acil durum ilan edildi. Yangına müdahale çalışmalarına yaklaşık 250 itfaiyeci katılırken 4 köyün de tahliye edildiği öğrenildi. 8 kişinin hafif yaralandığı Makrymalli köyünde, birkaç evde hasar meydana gelirken bazı arabaların da yandığı bildirildi.

İtalya’dan yardım
Yangına havadan yapılan müdahale yetersiz kalınca diğer Avrupa ülkelerinden yardım istendi. İtalya, Yunan makamlarının itfaiye ekipmanı talebinin ardından yangına müdahale amacıyla iki adet yangın söndürme uçağı gönderdi.
Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis yangın söndürme çalışmalarına ilişkin, “Durum daha iyi görünüyor. Çok büyük bir çaba vardı ve insanüstü çabalar” dedi. Yangına havadan müdahalenin sabahın ilk ışıklarında başladığını belirten Bakoyannis, “Zor bir yangın, gerçek bu. İnsanlar için hayati tehlike yok ve önemli olan da bu” diye konuştu. İtfaiye yetkilileri, dört köyün ve yüzlerce kişinin dün önlem amacıyla tahliye edildiğini açıkladı.
Avrupa İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Christos Stylianides, “Eğriboz’daki durum çok zordu ve hala devam ediyor” dedi. Avrupa’daki diğer orman yangınlarından edindiği deneyimlerden yola çıkan Stylianides, acil durumla ilgili yetkililer arasında gösterilen koordinasyondan etkilendiğini ve itfaiyecilerin her birinin birer "kahraman" olduğunu söyledi.
Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis, “Yaşamları korumayı ve insanların mallarını kurtarmayı başardık” dedi.

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