Yunanistan’daki seçimin galibi Miçotakis

Yunanistan’da yapılan erken seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 39,77 ile yarışta önde gidiyor.

Yunanistan halkı, Syriza partisinin istifa etmesinin ardından sandık başına gitti. Oyların yüzde 87,33’ü sayılırken Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 39,77 ile önde gidiyor. İktidardaki sol kanattan Syriza partisi yüzde 31,55 ile ikinci sırada bulunuyor. Merkez soldan Değişim Hareketi ise sadece yüzde 7,94 oy toplayabildi.

Meclise girmek için yüzde 3 barajının olduğu ülkede Komünist Parti, Yunan Çözümü ve Avrupa Hareketi 2025 de meclise girmek için yeterli oyu toplayabildi. Meclise 18 sandalyeye sahip olan Altın Şafak partisi ise meclise girebilecek kadar oy toplayamadı.