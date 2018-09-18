"Yunanistan'daki sığınmacı kampında çocuklar intihar teşebbüsünde bulunuyor"

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki kampta elverişsiz yaşam koşulları nedeniyle sığınmacıların ruhsal sağlık durumunun kötüye gittiği ve çocukların dahi intihar ve kendine zarar verme girişiminde bulundukları belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, Ada'daki Moria Kampı'nda, kapasitenin yaklaşık 3 katı insanın konakladığı belirtildi.

Kampın boşaltılması çağrısı yapılan açıklamada, sığınmacılar arasında her zamankinden daha fazla oranda akıl sağlığı sorunlarının baş gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Şubat ve haziran ayları arasında (6-18 yaş arası) çocuklar için gerçekleştirilen akıl sağlığı grup aktivitelerinde, MSF ekipleri çocukların yaklaşık 4'te 1'inin kendine zarar verdiği, intihar girişiminde bulunduğu ya da intiharı düşündüğünü gözlemledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MSF Sağlık Koordinatörü Declan Barry, "(Savaş bölgelerinden gelen çocuklar) Avrupa'da bakım ve koruma almaları gerekirken, durmaksızın korku, stres, cinsel şiddet dahil olmak üzere şiddet vakalarına maruz kalıyorlar." yorumunda bulundu.