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Yunanistan’daki sığınmacı kamplarında 28 koronavirüs vakası

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2020 17:15 | Son Güncelleme

Yunanistan’daki iki sığınmacı kampında toplam 28 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yunanistan’daki sığınmacı kamplarında 28 koronavirüs vakası

İki kamp da karantina altında.Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzeyinde bulunan ve toplam 4 bin 800 kişinin yaşadığı Malakasa ve Ristona sığınmacı kamplarında koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 28’e çıktı. Bu gelişmenin ardından her iki kamp karantinaya alındı.

Yunanistan‘ın Göçmenlerden Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis, Çarşamba günü parlamentoda yaptığı açıklamada, "Virüsün yayılmasını önlemek için tüm gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.

Sözkonusu kampların her ikisinin de yaşam konteynerlerinden oluştuğu ve sığınmacıların yaşam alanının dar olmadığı belirtiliyor.

Bakan Mitarakis’in aktardığına göre, Ege’deki Yunan adalarında, kapasitesinin üzerinde dolu olan sığınmacı kamplarında henüz bir koronavirüs vakası kayıt altına alınmış değil. Resmi rakamlara göre, Çarşamba günü itibarıyla Yunanistan’da bin 832 koronavirüs vakası tespit edildi. 81 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

dpa/BÜ,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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